Про це повідомляє головне управління Нацполіції у Київській області.
За попередньою інформацією, 33-річний водій автомобіля Toyota втратив контроль над керуванням та врізався в бетонні блоки.
Внаслідок ДТП водій і пасажир, яким виявився народний депутат, були госпіталізовані з важкими травмами. У водія діагностували переломи хребта, руки та травму голови, у депутата — підозра на перелом хребта і травму голови.
Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України за фактом ДТП.
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