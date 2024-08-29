Народний депутат України Копитін потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса неподалік Білої Церкви вночі 28 серпня і наразі перебуває в лікарні з важкими травмами. Як повідомляє головне управління Нацполіції у Київській області, аварія сталася близько опівночі на 78-му кілометрі автодороги Київ-Одеса у напрямку столиці.

Про це повідомляє головне управління Нацполіції у Київській області.

За попередньою інформацією, 33-річний водій автомобіля Toyota втратив контроль над керуванням та врізався в бетонні блоки.

Внаслідок ДТП водій і пасажир, яким виявився народний депутат, були госпіталізовані з важкими травмами. У водія діагностували переломи хребта, руки та травму голови, у депутата — підозра на перелом хребта і травму голови.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України за фактом ДТП.