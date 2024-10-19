Таку заяву він зробив в ефірі Radio NV.
“Хлопці, у нас війна за незалежність. Ми даємо зброю, а ви кажете, що у нас проблеми з мобілізацією. Чому у всіх країнах призивають зі 17, а у нас з 25 років”, — висловився нардеп.
За його словами, “ми всі люди цієї країни й повинні її захищати”.
“Хто визначив, що ціна чийогось життя дорожче? Українець точно з 20 років здатен стати солдатом, якщо в Конституції є, що він може у 21 рік бути депутатом”, — додав нардеп.
Нагадаємо, днями посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав про те, що мобілізація жінок може стати необхідністю для захисту Європи.
- Залужний: Вихід України із “затяжної” війни є “майже неможливим”
- Партнери пропонують знизити мобілізаційний вік в Україні, але зміни не плануються, — президент
- В Україні планують мобілізувати ще 200 тисяч людей до кінця року, — Sunday Times