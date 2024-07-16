Народний депутат від "Слуги Народу" на Сумщині Микола Задорожній прокоментував отримання підозри у вимаганні хабаря. За його словами, він не отримував неправомірну вигоду.

Свою заяву він опублікував на сторінці у Facebook.

“Жодних коштів чи іншої неправомірної вигоди не отримував та не вимагав! Прагну обʼєктивного розслідування та встановлення істини. Жодним чином не перешкоджаю досудовому розслідуванню. Задля деполітизації даного процесу попросив призупинити членство у фракції та партії!”, — зазначив нардеп у повідомленні.

За словами Задорожнього, він сам попросив виключити його зі складу двох Тимчасових комісій. Додав, що нині перебуває у Києві.