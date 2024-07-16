Свою заяву він опублікував на сторінці у Facebook.
“Жодних коштів чи іншої неправомірної вигоди не отримував та не вимагав! Прагну обʼєктивного розслідування та встановлення істини. Жодним чином не перешкоджаю досудовому розслідуванню. Задля деполітизації даного процесу попросив призупинити членство у фракції та партії!”, — зазначив нардеп у повідомленні.
За словами Задорожнього, він сам попросив виключити його зі складу двох Тимчасових комісій. Додав, що нині перебуває у Києві.
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