Про це він написав на сторінці у Facebook.
“Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту “Океану Ельзи” загрозою для української культури. Так само, як і після будь-якого публічного або масового заходу. Так само, як не вважаю загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах”, – йдеться у дописі.
Також Потураєв наголосив на тому, що “вітає такі перевірки” й вважає, що вони мають бути “наскрізними й постійними”.
Нагадаємо, ввечері у п’ятницю, 11 жовтня, в київському Палаці спорту відбувся концерт гурту “Океан Ельзи”. Після його завершення на виході на відвідувачів чекали співробітники ТЦК та СП разом із патрульною поліцією. Вони проводили перевірку військово-облікових документів у військовозобов’язаних.
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