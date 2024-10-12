Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв надав схвальну оцінку перевіркам ТЦК та СП, які вони проводять у рамках публічних або масових заходів, а також у барах і ресторанах.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

“Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту “Океану Ельзи” загрозою для української культури. Так само, як і після будь-якого публічного або масового заходу. Так само, як не вважаю загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах”, – йдеться у дописі.

Також Потураєв наголосив на тому, що “вітає такі перевірки” й вважає, що вони мають бути “наскрізними й постійними”.

Нагадаємо, ввечері у п’ятницю, 11 жовтня, в київському Палаці спорту відбувся концерт гурту “Океан Ельзи”. Після його завершення на виході на відвідувачів чекали співробітники ТЦК та СП разом із патрульною поліцією. Вони проводили перевірку військово-облікових документів у військовозобов’язаних.