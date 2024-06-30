Народний депутат від фракції Голос, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявляє, що у генерала Содоля "є операції, за які йому точно треба зробити земний уклін, і були операції, за які його, напевно, є за що критикувати", проте дискурс навколо екскомандувача Об’єднаних сил наразі руйнує єдність українців.

Про це нардеп Сергій Рахманін розповів у інтерв’ю для NV.

Рахманін коментує заяву до ДБР з боку Богдана Кротевича, начштабу бригади “Азов”, в якій він сказав, що Содоль причетний до вбивства великої кількості військових.

На думку Рахманіна, військові не мають “розкидуватися фазами на кшталт «причетний до вбивства» чи «відповідальний за вбивство»”. Тому що це, за його словами, дискредитує ЗСУ та їхнє керівництво, а також не сприяє єдності українців.

Окрім того, нардеп говорить, що Содоль не є найгіршим генералом, а питання з його відставкою з’явилося через “потребу знаходити чергових винних скажімо так, у військових неуспіхах”. За його словами, це зроблено для того, щоб створити тло для критики Головнокомандувача Сирського.

Рахманін зазначає, що найбільшою проблемою є, з його погляду, не дії самого генерала Содоля, а посада, яку він обіймав.

“Тому, повертаючись про Содоля: він не найгірший генерал в Збройних силах України. У нього є певні вади, але ці вади притаманні, якщо не абсолютній, то переважній більшості українських військових. У Содоля є операції, за які йому точно треба зробити земний уклін, і були операції, за які його, напевно, є за що критикувати, можливо, жорстко. […] Те, що Содоль не найгірший генерал — це точно. І точно, що зняття Содоля — це не стільки удар по ньому, скільки намагання створити тло для подальшої критики Сирського. Це моє переконання”, – наголосив Рахманін.

Нагадаємо, що 23 червня начальник штабу бригади «Азов» Національної гвардії України Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо бойового генерала. Він не назвав імені військового, проте з власних джерел “Межі” стало відомо, що йдеться саме про Содоля.

Наразі Кротевич отримав відповідь на листа в ДБР щодо Содоля, який, на переконання начштабу “Азова”, “вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал”. Кротевич не уточнив, про що йдеться у відповіді ДБР, але заявив, що незадоволений нею.

Раніше видання Washington Post отримало в розпорядження скаргу Кротевича на екскомандувача Об’єднаних сил Юрія Содоля. У ній він начебто звинувачував генерала в помилках під час оборони Маріуполя. За словами Кротевича, «99% військових ненавидять Содоля за те, що він робить».