Згідно з чинним законодавством, в Україні заборонений призов призовників з 18 до 25 років. Однак є певна кількість громадян, які, відслужили строкову службу і були призвані у віці від 20 до 22 років, або ж закінчили військову кафедру і також призивалися.

Про це народний депутат від фракції Голос, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів в інтерв’ю Radio NV.

“Я думаю, що людей 19-ти років [серед мобілізованих] немає, тому що ця історія закінчилась якраз з 2022 року. Уже такі довідки не давали, що людина обмежена придатна у воєнний час і непридатна в мирний час. Вони видавались до 2022 року”, – пояснив нардеп.

Костенко зауважив, що наразі є категорія людей, які отримали, наприклад, у 20 років військовий квиток з відміткою про обмежену придатність під час воєнного стану і непридатність під час мирного стану. Такі люди, як зазначив нардеп, в армію на строкову службу не йдуть.

“Але коли він отримує військовий квиток, він стає військовозобов’язаним. І у нас ці категорії не мінялись. У нас були військовозобов’язані й призовники. І після того, як був прийнятий закон, нічого ж не змінилося: вони були військовозобов’язані, вони продовжували йти в Збройні сили”, – пояснив Костенко.

Нардеп звернув увагу, що пропозиції не призивати людей взагалі до 25 років теж були. Йдеться про офіцерів, які зараз навчаються в вищих навчальних закладах, офіцерів-курсантів, або тих, хто служив. На розгляд буде винесено законопроєкт, який має на меті уточнити критерії прийнятності для осіб, які стикаються з проблемами призову на військову службу.

У разі його схвалення ВР, новий закон дозволить звільняти від призову осіб, які мають на це право, а ті, хто, скажімо, має зараз статус військовозобов’язаного, який раніше був обмежено придатним, вони просто не будуть призиватися.