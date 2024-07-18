Оновлення даних в ТЦК проігнорували мінімум 6 млн чоловіків в Україні. Нині вони підпадають під штрафи.

Про це розповів перший заступник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, депутат Верховної Ради від фракції “Голос” Андрій Осадчук у коментарі “Українським Новинам”.

“Я остаточної цифри не бачив, але мова йде про те, що оновились десь 4 мільйони 200. Десь такі цифри я чув станом на вчора-позавчора. При тому, що чоловіків, які підпадають під оновлення, їх близько 11 мільйонів 100 тисяч. Відповідно, нескладна арифметика говорить про те, що у нас мінімум мільйонів 6 людей підпадають під автоматичне притягнення до адміністративної відповідальності”, — зазначив він.

На його думку, відповідний показник “порушників” – доказ того, що процес оновлення даних реєстру військовозобов’язаних був зроблений “бездарно”.

“Якщо у вас в результаті 6 мільйонів порушників, то напевно щось ви не так робили. А “не так” – це те, що зробили пізно і похапцем”, – переконаний Осадчук.

За його словами, реєстр військовозобов’язаних – це величезна проблема, якою не займалися десятиліттями, в тому числі весь період повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Осадчук вважає, що наводити лад з реєстром військовозобов’язаних потрібно було з початку повномасштабної війни.