Сьогодні, 10 січня, народний депутат Микола Тищенко не прибув на підготовче засідання суду в Дніпрі у справі про незаконне позбавлення волі колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи.

Про це повідомляє “Суспільне”.

За словами представника Тищенка, нардеп не зміг з’явитися до суду через виконання парламентських обов’язків, адже перебуває на засіданні у Верховній Раді.

На відсутність депутата відреагував потерпілий Дмитро Мазоха.

“Мені вже смішно дивитися на це. Він зʼявляється у Верховній Раді, а за два тижні до цього його на візку вивозили. Прикро, що ми займаємо час, що ми виходимо в медійний простір з цього приводу, це представник народу, і він повинен як ніхто виконувати свої обовʼязки”, — сказав він.

Натомість обвинувачений експоліцейський Богдан Писаренко, якого також підозрюють у незаконному позбавленні Мазохи волі, долучився до засідання. Проте заборонив ЗМІ показувати своє обличчя, заявивши, що він не є публічною особою.

Минулого засідання адвокат Тищенка заявляв про необхідність відводу судді, але клопотання не задовольнили через відсутність доказів упередженості.

Наступне засідання буде призначене пізніше. Представник потерпілого заявив, що Микола Тищенко зобов’язаний з’явитися. Йому мають переглянути запобіжний захід. До 23 грудня Тищенко був під домашнім арештом.