Народний депутат від партії «Слуга Народу» Олександр Куницький, який виїхав за межі України у вересні 2024 року й досі не повернувся, не отримує заробітної плати. Як стало відомо з офіційної відповіді Верховної Ради, кошти йому не нараховують через відсутність на роботі.

Про це йдеться у відповіді Верховної Ради на запит Ірини Геращенко та Олексія Гончаренка.

У ній підтвердили припинення нарахувань заробітної плати народному обранцю, але конкретні причини його відсутності на пленарних засіданнях так і залишилися невідомими.

“На запит моєї колеги Ірини Геращенко і мій відреагувало керівництво Ради. Конкретної відповіді щодо причин відсутності на пленарних засіданнях ми так і не отримали. Але тепер хоч знаємо, що з вересня по грудень 2024 року Куницькому не нараховувалась зарплата, оскільки він не відпрацював жодного дня”, – зазначив Гончаренко.

Водночас, за інформацією, отриманою від апарату Верховної Ради, зарплата помічникам депутата продовжувала виплачуватися, хоча станом на момент запиту вона вже була припинена.

“Якось так: був депутат, поїхав і не повернувся. Ну, буває”, – додав Гончаренко.

Нагадуємо, що у листопаді 2024 року видання Bihus.Info повідомило, що депутат Олександр Куницький виїхав за кордон і не повернувся. Ще у вересні він вирушив у відрядження до Ізраїлю, а потім до родини в США.

Куницький повідомив фракцію, що не повернеться, доки не покарають поліцейських, які, за його словами, зламали йому ребра під час інциденту в березні 2022 року. Тоді він незаконно знімав блокпост.