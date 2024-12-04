Народний депутат від партії "Слуга народу" Роман Кравець, який називає себе власником Telegram-каналу "Джокер" залишив Україну наприкінці жовтня 2024 року після запитань від журналістів щодо його зняття з військового обліку.

Про це повідомляє Oboz.ua.

Зазначається, що зараз він перебуває в одній з країн Європи.

Розслідування Hromadske, опубліковане 20 листопада, пролило світло на обставини отримання Кравцем так званого “білого квитка”. Документ, виданий Голосіївською військово-лікарською комісією (ВЛК) у липні 2024 року, визнавав його непридатним до служби. Водночас, згідно з інформацією розслідувачів, у момент підписання висновку політик перебував за кордоном, що викликає сумніви щодо легітимності документа.

Крім того, журналісти встановили, що вказані на довідці підписи голови ВЛК Ольги Соколової та секретарки Лариси Булави також є сумнівними. За словами джерела у медичному закладі, Соколова офіційно приступила до виконання обов’язків голови комісії лише через два дні після дати, зазначеної у довідці. Секретарка взагалі не працювала у ВЛК у той час, коли, за документами, її підпис був поставлений.

Ситуація викликала значний суспільний резонанс, і представники медичних установ уже заявляють про можливу підробку. Сам Кравець відмовився від коментарів, перебуваючи за межами України.