26 лютого 2022 року у своєму Facebook нардепка Ірина Геращенко розповіла надзвичайну історію того, як її колега по фракції Володимир Арʼєв піймав диверсанта. Суть: парламентар рухався столицею та зупинився поруч з чоловіком, що попросив підвезти. А саме на “Майданчік”, мова, ймовірно про Майдан Незалежності, Арʼєв попросив його документи. А після розмови народний обранець “здав” диверсанта правоохоронцям.

Пост нардепки зібрав понад 16 000 реакцій та 1 700 поширень. Цю ж фантастичну історію розповів і помічник Арʼєва – Олексій Погорілов, причетний до сайту “Миротворець”.

Тому редакція “Межі” звернулась до Національної поліції України, аби дізнатися подальшу долю диверсанта та чи сталася така подія взагалі . Поліція відповіла на запит. За інформацією, яку нашій редакції надали у Нацполі – Арʼєв їм нікого не передавав. Принаймні, фіксації цього випадку немає.

“У Головному слідчому управлінні Національній поліції України в межах компетенції розглянутий запит ТОВ «МЕЖА НЕТ» щодо надання інформації про результати розслідування Національною поліцією повідомлення про затримання 27.02.2022 народним депутатом України російського диверсанта, а також з інших питань, у зв’язку з чим повідомляємо наступне. Відповідно до інформації наданої Головним управлінням Національної поліції у м. Києві, заяви та повідомлення про затримання народним депутатом України Ар’євим В.І. російського диверсанта 26.02.2022 не реєструвалися” – відповіли у Національній поліції України.

Наслідки дезінформації та паніки у мережі Саме такі пости сіяли паніку серед українців у перші дні повномасштабного вторгнення. Чутки про диверсантів призводили до непоправного. Ось кілька випадків, які у своєму матеріалі описли журналісти ВВС:

Берестейська, 25-26 лютого 2022 : Під час повернення військових 101-ї бригади до частини охорона відкрила вогонь. Генштаб визнав помилку, але подробиці не розголошуються.

Повітрофлотський міст, 26 лютого 2022 : група військових потрапила під вогонь, їдучи у автобусі. Один із солдатів, Михайло Дягілєв, пов’язав на руку український прапор, вийшов з автобуса, намагався пояснити, що “свої”. Хлопець загинув.

Оболонь, 24-28 лютого 2022: Чи не найбільше випадків “дружнього вогню” на початку повномасштабного вторгнення зафіксували в Оболонському районі столиці. Він розташований на півночі і північному заході міста і був найближчим до зони бойових дій. Там кілька разів повідомляли про ворожі ДРГ. Це призвело до стрілянини по ЗРК «Стріла», який переїхав легковий автомобіль. За даними джерел ВВС, ймовірно, у ЗРК були українські військові.

Дезінформація та сіяння паніки під час війни з вуст лідерів думок, публічних осіб, працівників держструктур, народних депутатів – неприпустимі. Адже наслідки можуть бути фатальними.

Нагадаємо, днями вийшов матеріал The Guardian, у якому йдеться про іспанського журналіста Пабло Гонсалеса, якого звинувачують у шпигунстві на користь росії. У статті фігурує імʼя Володимира Арʼєва, адже той бачився з Гонсалесом у своєму кабінеті. Ба-більше, останній прийшов з вином. 28 лютого 2022 року Гонсалеса затримали у польському Перемишлі за підозрою у шпигунстві на користь росії.