Український депутат Артем Дмитрук, оголошений у міжнародний розшук, стверджує про тортури з боку СБУ та критикує владу України.

Про це повідомляє RT.

За словами Дмитрука, він став жертвою переслідувань і катувань з боку українських спецслужб, а також розповів про дві спроби замаху на його життя, які нібито мали місце у 2022 році.

Він стверджує, що після початку повномасштабного конфлікту в Україні було вбито низку політиків, незгодних із політикою чинної влади:

“Знаєте, як кажуть, війна все спише. Для Зеленського і Єрмака це був зручний час позбутися політичних опонентів і опозиції. Я також був у цьому списку”, – заявив нардеп.

Дмитрук, обраний депутатом від партії «Слуга народу», підкреслив, що залишив партію через незгоду з позицією України щодо Росії та Білорусі. Він висловив своє бачення ситуації, називаючи чинну владу в Україні “злочинним режимом”, а президента Зеленського – “узурпатором”:

“Я не хотів, щоб громадяни України асоціювали мене вже тоді з цим злочинним режимом”, – повідомив Дмитрук

Політик також заявив, що український народ, на його думку, потерпає від режиму Зеленського, який “прагне сконцентрувати владу в одних руках і прибрати незгодних”.

Нагадаємо, що Артем Дмитрук звинувачується у нападі на правоохоронця та військовослужбовця. Під час цього інциденту, за даними слідства, група осіб, до якої входив Дмитрук, намагалася заволодіти вогнепальною зброєю потерпілих.

Внаслідок сутички одному з них було завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Ці дії також супроводжувалися актами хуліганства, що привернуло додаткову увагу з боку правоохоронних органів.

Після інциденту Дмитрук нелегально перетнув державний кордон і виїхав до Великої Британії. Генеральний прокурор України оголосив йому підозру в нападі, і наразі українська влада намагається домогтися екстрадиції депутата з Британії, щоб притягнути його до відповідальності за інкриміновані злочини.