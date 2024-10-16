Народний депутат Андрій Одарченко, який залишив Україну, 16 жовтня взяв участь у засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС) за допомогою відеозв'язку.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Як зазначає ЦПК, Одарченко заявив, що був змушений покинути Україну через “загрозу для його здоров’я”, однак не уточнив, де саме зараз перебуває.

Суд також ухвалив рішення змінити запобіжний захід для депутата з застави на заочний арешт.

Ще 23 вересня стало відомо, що ВАКС вирішив стягнути заставу у 15 млн грн, яку було внесено за Одарченка, і оголосити його заочний арешт.

Цю заставу внесли 18 осіб у листопаді 2023 року, що дало змогу Одарченку вийти з-під варти. 19 вересня депутата було оголошено в міжнародний розшук через його неявку на судове засідання.

Нагадаємо, що 21 листопада 2023 року народному депутату від партії “Слуга народу” Андрію Одарченку оголосили підозру в спробі підкупу Мустафи Найєма, який тоді очолював Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Одарченко намагався передати Найєму хабар у криптовалюті за сприяння в отриманні коштів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ для ремонту будівель університету, де він був ректором.

Після арешту підозрюваний вийшов на волю, сплативши 15 млн грн застави, і здав закордонні паспорти.

18 вересня 2024 року, коли Одарченка мали допитати, прокурор САП заявила про те, що депутат покинув територію України. У НАБУ стверджують, що нардеп виїхав з України незаконно.