Вищий антикорупційний суду оголосив у міжнародний розшук народного депутата, обвинуваченого у спробі підкупу голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє у Фейсбуці.

«19 вересня ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та оголосив у державний та міжнародний розшук народного депутата, який обвинувачується у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури та який 18 вересня не з’явився до Вищого антикорупційного суду», – йдеться у повідомленні.

Про причини неявки депутат суд і прокурора не повідомив. Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного і наголошують на відсутності зв’язку з ним, підкреслили у САП.

Зважаючи на це, прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу народному депутату, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук.

Клопотання щодо стягнення застави і зміни запобіжного заходу на більш суворий будуть розглянуті 23 вересня.

Як повідомлялося, 25 липня поточного року ВАКС розпочав розгляд по суті у справі стосовно народного депутата Андрія Одарченка, обвинуваченого у наданні неправомірної вигоди тодішньому голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

Народний депутат пропонував посадовцю неправомірну вигоду в біткоїнах, що на час вчинення операції було еквівалентно 10 тис. доларів, за сприяння в ухваленні рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, у якому парламентарій обіймає посаду ректора (дія контракту призупинена). Пропонована сума хабаря мала становити 8% від обсягу фінансування.

18 вересня Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до ВАКС з проханням задовольнити клопотання про оголошення Одарченка в міжнародний розшук і стягнення в дохід держави 15 млн грн його застави.