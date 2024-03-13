Про це повідомили у пресслужбі Держаного бюро розслідувань.
За матеріалами слідства ДБР також було встановлено, що у серпні та жовтні 2023 року Дубінський робив депутатські звернення до МОЗ України та ДБР з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес.
Бюро зазначило, що у своїх зверненнях нардеп цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом.
“Також він намагався тиснути на слідство, вимагаючи ініціювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний”, — повідомили у ДБР.