За матеріалами ДБР Печерський районний суд Києва визнав чинного народного депутата України винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Про це повідомили у пресслужбі Держаного бюро розслідувань.

За матеріалами слідства ДБР також було встановлено, що у серпні та жовтні 2023 року Дубінський робив депутатські звернення до МОЗ України та ДБР з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес.

Бюро зазначило, що у своїх зверненнях нардеп цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом.