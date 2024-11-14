Народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, депутат систематично поширював проросійські наративи, публічно озвучуючи викривлену інформацію про політику України у своїх виступах та інтерв’ю.

Використовуючи маніпулятивні методи, він публічно представляв зовнішню і внутрішню політику держави у викривленому світлі, намагаючись впливати на громадську думку.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, підозрюваний активно публікував у соціальних мережах заяви, що шкодили інформаційній безпеці України. Через навмисне спотворення фактів він створював інформаційні приводи, які могли бути використані в антиукраїнських інформаційних кампаніях.

Правоохоронці наголошують, такими діями депутат надавав підтримку державі-агресору у підривній діяльності проти України.

“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)”, — зазначили в повідомленні.

Наразі прокурори Офісу Генпрокурора вручили підозрюваному клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Хоча імʼя підозрюваного не розголошується, за інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, йдеться про нардепа Євгенія Шевченка.