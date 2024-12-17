Нардепа Тищенка судитимуть за незаконне позбавлення волі людини

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт проти народного депутата України за незаконне позбавлення волі людини.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

“Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України за фактом незаконного позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Імʼя нардепа не вказується, проте волонтер та блогер Ігор Лаченков зазначає, що йдеться саме про Миколу Тищенка.

За версією слідства, 20 червня 2024 року в місті Дніпро група осіб за вказівкою народного обранця незаконно позбавила волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.

Згідно з матеріалами розслідування, для цього було застосовано фізичну силу та спецзасоби. Потерпілому були завдані тілесні ушкодження, а також незаконно утримували протягом певного часу.

Одного з учасників цього інциденту вже засуджено, а стосовно іншого обвинувальний акт перебуває на розгляді в суді. Згідно з кримінальним кодексом, народний депутат підлягає відповідальності за частиною 2 статті 146 — незаконне позбавлення волі.