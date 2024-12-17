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Нардепа Тищенка судитимуть за незаконне позбавлення волі людини

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт проти народного депутата України за незаконне позбавлення волі людини.

Вівторок, 17 грудня 2024, 14:54

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

“Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України за фактом незаконного позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Імʼя нардепа не вказується, проте волонтер та блогер Ігор Лаченков зазначає, що йдеться саме про Миколу Тищенка.

За версією слідства, 20 червня 2024 року в місті Дніпро група осіб за вказівкою народного обранця незаконно позбавила волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.

Згідно з матеріалами розслідування, для цього було застосовано фізичну силу та спецзасоби. Потерпілому були завдані тілесні ушкодження, а також незаконно утримували протягом певного часу.

Одного з учасників цього інциденту вже засуджено, а стосовно іншого обвинувальний акт перебуває на розгляді в суді. Згідно з кримінальним кодексом, народний депутат підлягає відповідальності за частиною 2 статті 146 — незаконне позбавлення волі.

Теги: Микола Тищенко, Офіс генпрокурора, побиття

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