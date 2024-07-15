Народному депутату від партії "Слуга народу" оголошено підозру. Його звинувачують у вимаганні хабаря в розмірі 3,4 млн грн за неперешкоджання у проведенні ремонтних робіт водогону в Охтирському районі Сумської області.

Про це повідомляють Спеціалізоване антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро.

У межах досудового розслідування встановили, що народний депутат вимагав 14 % від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10 % призначались йому особисто та 4 % – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства мова йде про 3,4 млн грн.

За даними Центру протидії корупції, йдеться про народного депутата Миколу Задорожного.

Зазначається, нардеп виграв вибори у окрузі №162 на Сумщині. Він піарився на будівництві водогону у Чупахівській громаді на Охтирщині.

Депутат заявляв, що зробив звернення до правоохоронних органів, “аби процес освоєння коштів спеціального фонду був чесний і прозорий”.

“Ще один цікавий факт про викритого депутата. Задорожній очолює Тимчасову слідчу комісії Верховної Ради щодо закупівель дронів і спорудження фортифікацій. Її створили у травні цього року. Комісія працюватиме протягом року”, — додали у Центрі протидії корупції.