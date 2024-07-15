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Про це повідомляють Спеціалізоване антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро.

У межах досудового розслідування встановили, що народний депутат вимагав 14 % від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10 % призначались йому особисто та 4 % – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства мова йде про 3,4 млн грн.

За даними Центру протидії корупції, йдеться про народного депутата Миколу Задорожного.

Микола Задорожний був затриманий за хабарництво 15 липня | РБК-Україна

Зазначається, нардеп виграв вибори у окрузі №162 на Сумщині. Він піарився на будівництві водогону у Чупахівській громаді на Охтирщині.

Депутат заявляв, що зробив звернення до правоохоронних органів, “аби процес освоєння коштів спеціального фонду був чесний і прозорий”.

“Ще один цікавий факт про викритого депутата. Задорожній очолює Тимчасову слідчу комісії Верховної Ради щодо закупівель дронів і спорудження фортифікацій. Її створили у травні цього року. Комісія працюватиме протягом року”, додали у Центрі протидії корупції.

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