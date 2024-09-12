До Печерського управління поліції надійшло повідомлення про побиття. Заявник стверджує, що його вдарив народний депутат України.

Про це повідомили у Поліції Києва.

“До Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. Потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат України”, — йдеться у повідомленні.

Водночас блогер та власник телеграм-каналу “Лачен пише” Ігор Лаченков зауважив, що йдеться про народного депутата Олександра Куницького.

У поліції зазначили, що наразі потерпілий перебуває в управлінні поліції, де зареєстровано повідомлення про подію. Правоохоронці проводять перевірку обставин інциденту.