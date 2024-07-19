Народна депутатка Юлія Яцик вийшла з парламентської фракції «Слуга Народу». Раніше вона вже двічі подавала заяву, однак лише цього разу вихід із фракції погодили.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Як пояснила Гончаренку сама Яцик, вона була тією депутаткою, яка порушувала питання про розкрадання гуманітарної допомоги, зокрема з боку посадовців Офісу президента, і «це не подобалося».

«І взагалі я займаю власну позицію. У мене є власна думка з приводу законопроєктів, я їх вивчаю і не голосую за вказівкою», — каже депутатка.

Вона також розповіла, що її попередні дві заяви, які вона подавала у 2020 та 2023 роках, не хотіли задовольняти. Однак цього разу вона вже пройшла всі процедури погодження.

Зазначимо, з однойменної партії Яцик вийшла ще у 2022 році, однак ще два роки лишилася у фракції.