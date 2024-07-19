Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Як пояснила Гончаренку сама Яцик, вона була тією депутаткою, яка порушувала питання про розкрадання гуманітарної допомоги, зокрема з боку посадовців Офісу президента, і «це не подобалося».

«І взагалі я займаю власну позицію. У мене є власна думка з приводу законопроєктів, я їх вивчаю і не голосую за вказівкою», — каже депутатка.

Вона також розповіла, що її попередні дві заяви, які вона подавала у 2020 та 2023 роках, не хотіли задовольняти. Однак цього разу вона вже пройшла всі процедури погодження.

Зазначимо, з однойменної партії Яцик вийшла ще у 2022 році, однак ще два роки лишилася у фракції.

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