Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинній народній депутатці України у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2023 рік.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

У Бюро не називають імʼя нардепки, проте з деталей справи стає зрозуміло, що мова йде про членкиню “Слуги народу” Ірину Кормишкіну (попереднє прізвище — Аллахвердієва).

Згідно з матеріалами слідства, депутатка не вказала у декларації будинок та дві земельні ділянки, які перебували у її користуванні.

У жовтні минулого року САП уже повідомила їй про підозру у незаконному збагаченні. Зазначалося, що у 2021-2022 роках народна обраниця набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період.

За них згодом, як повідомили у НАБУ, було придбано будинок, який Кормишкіна не відобразила у декларації.