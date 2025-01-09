Про це повідомила пресслужба НАБУ.
У Бюро не називають імʼя нардепки, проте з деталей справи стає зрозуміло, що мова йде про членкиню “Слуги народу” Ірину Кормишкіну (попереднє прізвище — Аллахвердієва).
Згідно з матеріалами слідства, депутатка не вказала у декларації будинок та дві земельні ділянки, які перебували у її користуванні.
У жовтні минулого року САП уже повідомила їй про підозру у незаконному збагаченні. Зазначалося, що у 2021-2022 роках народна обраниця набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період.
За них згодом, як повідомили у НАБУ, було придбано будинок, який Кормишкіна не відобразила у декларації.
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