Народна депутатка, членкиня фракції "Слуга народу" Мар’яна Безугла після поїздки на фронт звинуватила командувача Об’єднаних Сил ЗСУ Юрія Содоля у тому, що він всюди ставить “своїх” людей. При цьому генерал буцімто не дивиться на професійні навички, а обирає виключно за “належністю до генеральської фракції”.

Про це Безугла написала на своїй сторінці у Facebook.

Повернулася з фронту. Новий керівник фронтом генерал Содоль – злочинець. Сирський дозволив йому поставити “своїх”: Галушкіна, Соколова, Луценка. Не за навиками, а за належністю до генеральскої фракції Содоля. Галушкін завалив оборону Харківщини. Добилася його заміни. Тепер тут Драпатий. Після цього Содоль намагався мене блокувати по всьому фронту. Соколов має кримінальне провадження по Чонгару і зараз відповідальний за ділянку фронту. Луценко пропустив прорив Очеретиного на Покровськ і не покараний”, – йдеться у дописі нардепки.

За її словами, жоден генерал не покараний ні при Залужному, ні при Сирському. При цьому головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського нардепка вважає частиною цього процесу, втім визнає, що він “робить спроби вийти за рамки”.

“Вони вспливають знову і знову. Нічого не помінялося. Генеральські фракції продовжують гробити наше майбутнє. І Сирський – частина процесу. Він не може вийти за рамки. Я бачу спроби, але”, – пише Безугла.

Наприкінці вона закликала військових триматися та воювати так, як вони вміють.

“Прошу і закликаю зараз бригади триматися. Ви знаєте, як воювати, ви вмієте. Подолаємо. І внутрішню армійську гниль, і росіян. Зараз гартується історія. Втримайте”, – резюмує Мар’яна Безугла.

Додамо, що можливість залишати коментарі під цим дописом у Безуглої відсутня.