Народна депутатка Наталія Піпа заявила про отримання погроз після того, як подала депутатське звернення щодо блогерки Анни Алхім. За словами Піпи, підтримку Алхім надає хтось із представників Верховної Ради.

Про це депутатка повідомила в ефірі Еспресо.

“Насправді їй хтось допомагає з Верховної Ради України. Мабуть, вона має якісь близькі стосунки з кимось з народних депутатів, адже звернення моє було злите з внутрішньої системи, до якої мають доступ лише народні депутати, їхні помічники, частина, і трохи апарату Верховної Ради. Так само, як і переданий мій телефон. Адже погрози почали надходити не в момент публічної публікації, коли про це довідалась громадськість, а в момент, коли це бачила тільки Верховна Рада”, — розповіла Піпа.

Крім того, депутатка зазначила, що зі скаргами на діяльність Анни Алхім до СБУ зверталися не лише вона, а й волонтерка Олена Мандзюк та військовий Олександр Терен.

“Звернення є два, перше звернення по діяльності Алхім, друге — по погрозах мені, відповідно з тим працюють два різні відділи. І ясно, що зі мною поспілкувалися, сказали в загальному, що будуть проводитися дії. Звичайно, що є таємниця слідства, а відповідно всього навіть мені говорити не будуть, так, як і має бути за повноваженнями, це правильно. І я буду далі спілкуватися і визнавати, що саме. Знаю, що не тільки я написала в СБУ вже на Алхім, і волонтерка Олена Мандзюк, і Олександр Терен теж написали. І тому, я думаю, що найближчий, я сподіваюся, тиждень, можливо, це буде два, реакція буде від СБУ. Не думаю, що публічно, як це характерно для СБУ, але, відповідно, думаю, що дії будуть. В будь-якому випадку я цю ситуацію не залишу і буду працювати далі, не зважаючи на те, що зрозуміло, що Алхім допомагає хтось з середовища Верховної Ради. І також знаю з таких теж історій, що Надія Потоцька, якщо не помиляюсь, опублікувала на LIGA.net, ну, вони отримали досатаку на п’ять чи шість годин. Ну, напевно, що це не одна Алхім сиділа і досила сайт”, — наголосила Піпа.

Депутатка підкреслила, що, незважаючи на загрози, не збирається відступати та планує й надалі працювати над справою.

Нагадаємо, що Анна Буряченко, відома як блогерка Анна Алхім, у дівоцтві носила прізвище Алхімова. Вона родом із Тернівки, що в Дніпропетровській області. Популярність дівчина здобула завдяки своїм відео у TikTok та Instagram, де переважно ділиться подробицями особистого життя або висловлює власні погляди на суспільні події.

Часто її висловлювання та контент викликають бурхливу реакцію в соцмережах. Зокрема, у серпні 2023 року вона опублікувала зображення, де жителів західних регіонів України назвала «заводом дебілів», реагуючи на нібито критичні зауваження щодо використання російської мови.

Також блогерка неодноразово потрапляла під хвилю критики за те, що у своїх відео використовує російські пісні та вживає нецензурну лексику.