Відповідні світлини розмістила Мезенцева у соцмережі Instagram.

Народна депутатка обрала для урочистої події білу весільну сукню з відкритою спиною і шлейфом, а комбат Федоренко одягнув парадну військову форму з відзнаками.

33-річний Федоренко і 35-річна Мезенцева уклали шлюб в одному зі столичних сервіс-центрів “Готово”

“Любов переможе”, — так лаконічно прокоментувала подію нардепка. 

Коментатори щиро пораділи за закоханих та побажали під дописом щасливого подружнього життя.

“Вітаю! У вас такі схожі риси обличчя! Ідеально разом виглядаєте. Хай і подружнє життя буде ідеальним!”,

“Вау! Яка красива пара! Щастя та безкінечного кохання!”,

“Ви неймовірні! Щастя молодятам! Бережіть один одного!”.

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