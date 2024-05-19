Відповідні світлини розмістила Мезенцева у соцмережі Instagram.
Народна депутатка обрала для урочистої події білу весільну сукню з відкритою спиною і шлейфом, а комбат Федоренко одягнув парадну військову форму з відзнаками.
33-річний Федоренко і 35-річна Мезенцева уклали шлюб в одному зі столичних сервіс-центрів “Готово”.
“Любов переможе”, — так лаконічно прокоментувала подію нардепка.
Коментатори щиро пораділи за закоханих та побажали під дописом щасливого подружнього життя.
“Вітаю! У вас такі схожі риси обличчя! Ідеально разом виглядаєте. Хай і подружнє життя буде ідеальним!”,
“Вау! Яка красива пара! Щастя та безкінечного кохання!”,
“Ви неймовірні! Щастя молодятам! Бережіть один одного!”.
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