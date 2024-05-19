Народна депутатка від партії "Слуги народу" і голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева та командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЛЕС 92-ї Окремої штурмової бригади імені Кошового Отамана Івана Сірка Юрій Федоренко одружилися. Хоча церемонія розпису відбулася ще 24 квітня, але тільки сьогодні про цю святкову подію стало відомо на загал.

Відповідні світлини розмістила Мезенцева у соцмережі Instagram.

Народна депутатка обрала для урочистої події білу весільну сукню з відкритою спиною і шлейфом, а комбат Федоренко одягнув парадну військову форму з відзнаками.

33-річний Федоренко і 35-річна Мезенцева уклали шлюб в одному зі столичних сервіс-центрів “Готово”.

“Любов переможе”, — так лаконічно прокоментувала подію нардепка.

Коментатори щиро пораділи за закоханих та побажали під дописом щасливого подружнього життя.

“Вітаю! У вас такі схожі риси обличчя! Ідеально разом виглядаєте. Хай і подружнє життя буде ідеальним!”, “Вау! Яка красива пара! Щастя та безкінечного кохання!”, “Ви неймовірні! Щастя молодятам! Бережіть один одного!”.