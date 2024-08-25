Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Генеральний прокурор оголосив підозру народному депутату України за напади на правоохоронця та військового, замах на викрадення вогнепальної зброї, заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень і хуліганство.
Слідство встановило, що депутат, перебуваючи в Одесі, разом з групою осіб напав на правоохоронця під час виконання ним службових обов’язків, завдав йому тілесні ушкодження та намагався викрасти його зброю.
Дії підозрюваного кваліфіковано:
- за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України – умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків;
- за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України – закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб.
Підозрюваний в Києві під час суперечки з військовим завдав йому кілька ударів, зокрема в голову, що призвело до середньої тяжкості тілесних ушкоджень, згідно з висновком експерта.
Дії підозрюваного кваліфіковано:
- за ч. 1 ст. 122 КК України – умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження;
- за ч. 1 ст. 296 КК України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.
Підозрюваний викликається до слідчого Державного бюро розслідувань для проведення слідчих дій 29 та 30 серпня 2024 року о 10:00.
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