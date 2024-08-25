Генеральний прокурор оголосив про підозру діючому народному депутату України у зв'язку з нападами групи осіб на правоохоронця та військовослужбовця, спробою викрадення вогнепальної зброї, заподіянням потерпілому тілесних ушкоджень середньої тяжкості та хуліганством.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Генеральний прокурор оголосив підозру народному депутату України за напади на правоохоронця та військового, замах на викрадення вогнепальної зброї, заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень і хуліганство.

Слідство встановило, що депутат, перебуваючи в Одесі, разом з групою осіб напав на правоохоронця під час виконання ним службових обов’язків, завдав йому тілесні ушкодження та намагався викрасти його зброю.

Дії підозрюваного кваліфіковано:

за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України – умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків;

за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України – закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб.

Підозрюваний в Києві під час суперечки з військовим завдав йому кілька ударів, зокрема в голову, що призвело до середньої тяжкості тілесних ушкоджень, згідно з висновком експерта.

Дії підозрюваного кваліфіковано:

за ч. 1 ст. 122 КК України – умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження;

за ч. 1 ст. 296 КК України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

Підозрюваний викликається до слідчого Державного бюро розслідувань для проведення слідчих дій 29 та 30 серпня 2024 року о 10:00.