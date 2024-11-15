Народному депутату України, якого підозрюють у державній зраді, обрано запобіжний захід.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що нардеп проведе під вартою 60 діб без права внесення застави. Тобто щонайменше до 11 січня.

“За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора народному депутату України, якого підозрюють у державній зраді, обрано запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави”, — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, депутат систематично поширював проросійські наративи, публічно озвучуючи викривлену інформацію про політику України у своїх виступах та інтерв’ю.

Хоча імʼя підозрюваного не розголошується, за інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, йдеться про нардепа Євгенія Шевченка.

Нагадаємо, у четвер нардепу Шевченку оголосили про підозру у державній зраді. Йому загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.