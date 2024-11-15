Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу для народного депутата Миколи Тищенка.

Про це йдеться у трансляції із зали суду.

Згідно з рішенням суду, парламентар залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня.

Як стало відомо, рішення щодо продовження арешту не могло бути ухвалене протягом кількох днів через затягування процесу.

Лише 14 листопада адвокат Тищенка подав п’ять клопотань, зокрема про відвід секретарки, прокурора та судді, а також про перевірку редакційних завдань у журналістів, які присутні на засіданні. Окрім того, адвокат попросив перенести розгляд справи з Печерського райсуду до Шевченківського.