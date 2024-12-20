56 народних депутатів звернулися до Конституційного суду з вимогою визнати неконституційною участь міжнародників у конкурсах на посади в Україні. Серед підписантів переважають представники фракцій БЮТ і ОПЗЖ, хоча є депутати з інших політичних сил.

Про це заявила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Вона зазначила, що це питання підняли саме в момент, коли стартував незалежний конкурс на Рахункову палату. Підласа пояснила, що ухвалення такого рішення Конституційним судом заблокує участь міжнародних експертів у конкурсах до ключових органів, як-от НАБУ, САП, Вища рада правосуддя та інші структури.

“Всі ці конкурси були маяками МВФ і їх скасування ставить під загрозу зриву програму з МВФ, а отже напряму б’є по найбільш незахищеним громадянам – пенсіонерам і тим, хто отримує допомогу коштом державного бюджету”, – заявила Підласа.

Вона також додала, що такі конкурси є важливим інструментом зміцнення міжнародної довіри до України. Завдяки їм наша держава може отримувати додаткове фінансування від партнерів.

На її думку, скасування норм про участь міжнародних експертів може негативно вплинути не лише на економічну підтримку країни, а й на її репутацію.

“Спроба «знести» норми про участь міжнародників – це, на жаль, боротьба проти майбутнього України”, – наголосила депутатка, назвавши дії своїх колег неприпустимими.

Водночас вона зазначила, що подібні ініціативи підтримують ті, хто зацікавлений у виключенні прозорих і незалежних конкурсів.

Поки Конституційний суд не ухвалив рішення, але його можливі наслідки можуть вплинути на фінансову допомогу від МВФ та на розвиток судової і антикорупційної систем України.