В цьому тижні Верховна Рада буде голосувати за законопроєкт №11079-1, який вже затвердив профільний комітет.

Про це повідомив голова правління громадської організації “Центр протидії корупції” Віталій Шабунін.

Цей законопроєкт передбачає звільнення від відповідальності раніше засуджених корупціонерів та інших злочинців для військової служби, включаючи держслужбовців, засуджених за особливо тяжкі корупційні злочини.

Шабунін зауважив, що законопроєкт призначений для “відмазування” народних депутатів, які потрапили під підозру у скоєнні корупційних злочинів, навіть тих, чиї справи розглядалися в антикорупційному суді.

Шабунін також зазначив, що подібний підхід суперечить зобов’язанням України щодо руху до Європейського Союзу.

Додатково він перерахував декілька народних депутатів, які мали підозри у корупційних справах та відомі в широкому загалі своїми скандальними вчинками.