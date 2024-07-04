Представники фракції Петра Порошенка "Європейська солідарність" в парламенті не підтримали більшість євроінтеграційних законопроєктів, які розглядала Верховна Рада протягом 2022-2024 років. Здебільшого, нардепи від "ЄС" були відсутні або ігнорували голосування за законопроєкти, які повинні наблизити вступ України до Європейського союзу.

Про це пише Рух ЧЕСНО.

“Лише 45% голосів дали нардепи від “Європейської солідарності” Петра Порошенка за євроінтеграційні законопроєкти протягом двох років повномасштабної війни. Це один із найнижчих показників в українському парламенті”, – йдеться в дослідженні “ЧЕСНО”.

За даними аналітиків організації, низький показник голосування депутатами Порошенка за євроінтеграцію пов’язаний з тим, що здебільшого члени фракції “Євросолідарності” були відсутніми на голосуваннях, утримувались або просто не голосували за законопроєкти, які передбачають рух України до Європи.

За проєкти законів, які повинні адаптувати українське законодавство до вимог ЄС та пришвидшити вступ України до Європейського союзу, менше від фракції “Європейської солідарності” голосували позафракційні нардепи.