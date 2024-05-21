Парламентарі вимагали створення тимчасово-слідчої комісії щодо питань фортифікацій, а також поставити на голосування законопроєкт про заборону УПЦ МП.

Протягом дня депутатам вдалося розглянули всього лише два питання порядку денного, після чого було оголошено перерву у засіданні на 30 хвилин на вимогу фракцій «Європейська солідарність» та «За майбутнє».

Представники даних фракцій наполягали на внесенні до порядку денного питання про створення тимчасових слідчих комісій щодо питань фортифікацій та з питань забезпечення фронту дронами.

Крім того, вони вимагали винести на голосування підготовлений до другого читання законопроєкт щодо заборони діяльності релігійних організацій, пов’язаних з Росією.

Внаслідок чого голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву в засіданні парламенту.

«В засіданні Ради оголосили перерву. Дві фракції вимагають поставити на розгляд законопроект про заборону московської церкви», – повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Згодом, депутати почали блокувати трибуну Верховної Ради, через що засідання було завершено.

«Зараз відбувається блокування трибуни! Поки не буде винесено важливі питання», – заявив Олексій Гончаренко.

«Все – завершено засідання на сьогодні через блокування трибуни», – повідомив Железняк.

«Засідання почалося з моєї вимоги викликати до Верховної Ради прем’єра Шмигаля та Міністра Оборони Умєрова з приводу фортифікацій. А точніше їх відсутності. Я вимагав, але голосування провалили. За було лише 118 депутатів. Зате далі в порядку денному стояв всякий непотріб. Як от законопроєкт про хміль. Хіба це зараз на часі?», – в коментарі нашому виданню розповідає народний депутат Верховної ради України Олексій Гончаренко.

«Після цього всього депутати від ЄС заблокували трибуну з вимогою створити ТСК з питань фортифікацій. А також з закликом проголосувати в 2-му читанні законопроєкт про заборону УПЦ МП, який в 1-му читанні голосували ще восени», – пояснює Гончаренко та додає, що обидва питання є надзвичайно важливими для безпеки нашої держави і тому мають бути вирішені якнайшвидше.

«Просто сором! Парламент сьогодні зібрався на засідання, але фактично не працював! Керівництво Ради не захотіло ставити в порядок денний нашу постанову про створення ТСК щодо забезпечення ЗСУ дронами та постанову колег для розслідування будівництва фортифікацій. Коли ми почали вимагати все ж таки розглянути дійсно важливі питання – спікер злякався і закрив засідання. Просто сором!», – обурюється народний депутат Дмитро Разумков.

«Вже декілька засідань поспіль ми намагаємося зробити так, щоб були створені дві ТСК, одна з яких по дронам, а інша по фортифікаціям. Вони потрібні для того, щоб нарешті дати відповідь як суспільству, так і військовим на питання де поділися ті дрони на які виділили 3-4 млрд нашим захисникам та де поділися ті гроші, які виділялися на фортифікації», – в коментарі нашому виданню розповідає народний депутат Верховної Ради України Дмитро Разумков.

Народний депутат пояснює, що люди хочуть почути правду та дізнатись чому в Збройних Силах розповідають про те, що дрони вони отримують від волонтерів, а не від держави та що насправді відбулося з фортифікаціями на Харківському напрямку.

«ТСК дали б конкретну відповідь на ці важливі запитання, але влада цього не хоче робити. Я не розумію цю «позицію страуса» – вони роблять все для того, щоб ці питання не потрапили до порядку денного. В мене єдина відповідь, що вони не хочуть, щоб українське суспільство і українська армія почули чесну відповідь куди пішли гроші і хто несе за це відповідальність», – розмірковує він.

Своєю чергою голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що парламент «повинен ухвалювати закони замість таких перформансів і робити свою роботу».

Він зазначив, що тільки погоджувальна рада може винести проєкт закону до другого читання в сесійну залу.

«Український спікер, які і його заступники, не приймають рішення про включення тих чи інших питань до порядку денного, тому що так прописаний регламент Верховної Ради України. Рішення приймається виключно погоджувальною радою, коди входять представники всіх фракцій», – пояснив Стефанчук та пообіцяв зробити все, щоб на погоджувальній раді знайти компроміс з цього питання.

Крім того, він запевнив, що керівництво парламенту не перешкоджає винесенню вищезгаданих ініціатив до зали, і побажання депутатів будуть розглянуті Погоджувальною радою та внесені до порядку денного.

«Я абсолютно погоджуюсь, що деякі законопроєкти в порядку денному можуть викликати питання, проте ухвалення певних актів – наші зобов’язання, які ми повинні виконати на шляху до Європейського Союзу», – заявив Стефанчук та закликав депутатів дотримуватись «регламенту, елементарної культури спілкування, діалогу та аргументів».

Згодом, народні депутати від «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв та Ірина Геращенко повідомили, що після блокування трибуни парламенту та збору підписів погоджувальна рада погодилась підтримати заборону УПЦ (МП) та створити Тимчасову спеціальну комісію з питань фортифікаційних споруд і дронів.

Відповідне рішення депутати мають ухвалити на засіданні у середу, 22 травня.

«Дотиснули. Щойно на погоджувальній домовилися, що закон про заборону московських попів виносять в залу. І буде створено ТСК по фортифікаціям і дронам», – заявила Геращенко.

Втім, на цьому скандал не закінчився, а навіть викликав новий – Ірина Геращенко звинуватила Руслана Стефанчука в сексизмі через те, що він буцімто зневажливо назвав депутатку «дівчинкою».

Геращенко пообіцяла зробити все задля того, щоб Стефанчук поніс відповідальність за свою поведінку та навіть пообіцяла написати з цього приводу листа до Європарламенту: