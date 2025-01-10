Сьогодні, 10 січня, низка народних депутатів з різних фракцій зареєстрували постанову про звільнення міністра енергетики України Германа Галущенка.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Причинами реєстрації документа стали, за словами нардепа, “системна корупція в енергетиці”, ігнорування міністром запрошень на засідання парламенту та комітетів, намагання протягнути корупційну схему “великого атомного будівництва”, абсолютна втрата будь-якої репутації серед партнерів та багато іншого.

Водночас народна депутатка Інна Совсун, яка взяла участь у ініціативі щодо постанови, пояснила, що вона зареєструвала документ через конфлікт з Галущенком.

За словами Совсун, прем’єр-міністр Шмигаль заявив, ніби добудова Хмельницької АЕС узгоджена з партнерами зі США. Нардепка виправила його, оскільки було отримано повідомлення від делегації Єврокомісії та посольства США в Україні, в яких висловлена стурбованість через появу в публічному просторі інформації про нібито офіційну підтримку добудови ХАЕС з боку цих партнерів.

Насправді, наголошує Совсун, жодної підтримки з боку партнерів немає, і вони хотіли б в майбутньому уникнути таких маніпуляцій.

Міністр енергетики Герман Галущенко, у свою чергу, звинуватив Совсун у поширенні неправдивої інформації та створенні негативного іміджу української енергетичної політики за кордоном.

“Інно, мені дуже шкода, що ви бігаєте по посольствах і поливаєте брудом нашу енергетику і нашу державу”, — зазначив він та назвав представників Єврокомісії “клєрками середнього звєна”.

Депутатка зазначила, що вона слідкує за діяльністю Галущенка з моменту його призначення і тепер вважає, що є достатньо підстав для його відставки.

“Сьогоднішня ситуація — свідчення, що Галущенко більше не може навіть вдавати адекватність та професійну придатність. Тепер він просто кидається на людей, грубіянить і спалює мости з міжнародними партнерами”, — написала Совсун.