Свою відповідь вона поширила в сторіс в instagram.

Українка Ангеліна Терська, яка 10 липня на березі озера Комо, Італія, відгуляла розкішне весілля у віллі, оренда якої коштує 19 тис. євро на день, прокоментувала скандал, який спричинило їхнє святкування.

За інформацією ЗМІ, ведучим весілля був російський гуморист Максим Галкін, гонорар якого склав 100 тис. євро. На святкуванні також виступив український співак Дмитро Монатік. Як зазначають журналісти видання “Високий замок”, він отримав $20-30 тис. Вартість самого весілля оцінюється приблизно у 1 млн євро.

Терська наголосила, що ані вона, ані її чоловік не є публічними особами.

“Ми не зірки, не держслужбовці й навіть не їхні діти, не блогери з мільйонною аудиторією, не живемо наразі в Україні, весілля святкували не на території України, підтримуємо Україну (якщо не зрозуміло, то передивіться історії в збережених – попіклувалася про це заради вас), засуджуємо війну, донатимо, віримо в Україну і плануємо повернутися. Так які до нас питання?”, – заявила Терська.

10 липня на березі озера Комо, в Італії молодята з Києва відзначили весілля. Святкування пройшло на віллі Балбяно, що з 2013 року належить російським бізнесменам, які викупили її за 38 млн євро.

На весіллі також виступав Дмитро Монатік. У коментарі менеджменту артиста заявили, що це був єдиний вихідний перед наступним благодійним концертом у Лімасолі та можливість примножити збір. Монатік не виконав жодної пісні російською, а також не спілкувався з гостями російською.

Згодом з гурту Renie Cares виключили барабанницю Катерину Багінську, яка брала участь у корпоративі. За словами вокалістки гурту Ірини Панчук, вони були змушені припинити співпрацю, адже Багінська продовжує свій шлях у гурті MONATIK.