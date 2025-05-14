Наріман Джелял отримав призначення на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Турецькій Республіці. Це рішення було офіційно оголошено президентом України Володимиром Зеленським, про що свідчить відповідний указ, опублікований на сайті глави держави.

У документі зазначено: “Призначити Джелялова Нарімана Енверовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці”. Це призначення сталося на фоні візиту української делегації до Туреччини, що може свідчити про активізацію переговорів щодо завершення війни, розв’язаної Росією проти України.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров висловив свою підтримку цьому призначенню, подякувавши президенту за вибір. “Дякуємо, пане Президенте України. Гідний вибір. Вітаємо, пане Надзвичайний і Повноважний Посол України”, – зазначив Чубаров.

Наріман Джелял відомий своєю активною участю в громадському житті. З 2013 року він обіймав посаду першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, де відповідав за інформаційно-аналітичну діяльність. У вересні 2021 року його затримали російські окупанти в Криму за сфабрикованими звинуваченнями у диверсії.

У вересні 2022 року так званий Верховний суд Криму засудив Джеляла до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Проте 28 червня 2024 року він був звільнений в рамках обміну полоненими між Україною та Росією разом із ще дев’ятьма українськими цивільними особами.

Після звільнення Наріман Джелял продовжує активно займатися правозахисною та громадсько-політичною діяльністю, виступаючи за деокупацію Криму та захист прав кримськотатарського народу. У січні 2025 року він звернувся до Ради Безпеки ООН з закликом підтримати українських політв’язнів та мешканців Криму, які страждають від утисків окупаційної влади.