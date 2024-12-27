На Житомирщині двох осіб підозрюють у скоєнні теракту біля будівлі територіального центру комплектування (ТЦК). Обидва затримані виявилися наркозалежними, що намагалися заробити на виконанні замовлення російських спецслужб.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Житомирська обласна прокуратура повідомила про підозру двом особам, яких звинувачують у скоєнні теракту 24 грудня 2024 року. За даними слідства, вибуховий пристрій було підірвано біля адміністративної будівлі Бердичівського районного ТЦК та СП близько 15:30. На щастя, ніхто не постраждав.

“Правоохоронці того ж дня оперативно розкрили злочин та встановили причетних”, – йдеться у повідомленні.

Підозрюваними виявилися уродженець Донеччини, раніше неодноразово судимий, та мешканка Бердичева. За версією слідства, вони обоє є наркозалежними. В Інтернеті вони знайшли пропозицію виконати завдання, що полягало у виготовленні вибухівки та підриві біля військкомату.

Вибуховий пристрій було поміщено у харчовий контейнер, який заповнили металевими кульками, та оснащено дистанційним електродетонатором. Чоловік привіз пристрій зі столиці до Бердичева, залишив його біля ТЦК і активував дистанційно.

Правоохоронці затримали обох підозрюваних на місці злочину. Під час обшуків у них виявили докази причетності до теракту.

За рішенням суду, затриманих взято під варту без права внесення застави. Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Житомирській області за оперативного супроводу Нацполіції.

Слід нагадати, що згідно з Конституцією України, підозрювані вважаються невинуватими, поки їхню провину не доведено у суді.