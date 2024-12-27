Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Житомирська обласна прокуратура повідомила про підозру двом особам, яких звинувачують у скоєнні теракту 24 грудня 2024 року. За даними слідства, вибуховий пристрій було підірвано біля адміністративної будівлі Бердичівського районного ТЦК та СП близько 15:30. На щастя, ніхто не постраждав.
“Правоохоронці того ж дня оперативно розкрили злочин та встановили причетних”, – йдеться у повідомленні.
Підозрюваними виявилися уродженець Донеччини, раніше неодноразово судимий, та мешканка Бердичева. За версією слідства, вони обоє є наркозалежними. В Інтернеті вони знайшли пропозицію виконати завдання, що полягало у виготовленні вибухівки та підриві біля військкомату.
Вибуховий пристрій було поміщено у харчовий контейнер, який заповнили металевими кульками, та оснащено дистанційним електродетонатором. Чоловік привіз пристрій зі столиці до Бердичева, залишив його біля ТЦК і активував дистанційно.
Правоохоронці затримали обох підозрюваних на місці злочину. Під час обшуків у них виявили докази причетності до теракту.
За рішенням суду, затриманих взято під варту без права внесення застави. Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Житомирській області за оперативного супроводу Нацполіції.
Слід нагадати, що згідно з Конституцією України, підозрювані вважаються невинуватими, поки їхню провину не доведено у суді.
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