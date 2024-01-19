Ресурс «Народна правда», який 16 січня опублікував відео з прихованою зйомкою і прослуховуванням команди журналістських розслідувань Bihus.Info, видалив новину про це зі свого сайту та заблокував доступ до свого ютуб-каналу.

Наразі сторінка, де була розміщена новина, вже недоступна, а за лінком на ютубі вказано, що користувач закрив свій обліковий запис.

Як пише Bihus.Info, матеріали видалили після повідомлення про те, що поліція розпочала розслідування у справі за заявою редакції.

Тим часом скандальне відео продовжує поширюватись в мережі.