Офіс Генпрокурора оголосив у розшук народного депутата Артема Дмитрука, якого підозрюють у нападах на військового та правоохоронця.

Про це повідомили в ОГП.

Офіс Генпрокурора також вніс до Печерського райсуду Києва клопотання, підписане генпрокурором, щодо обрання Дмитруку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Артема Дмитрука викликали на допит слідчого 28 та 29 серпня. Утім, в установлений час він так і не з’явився та не повідомив причину неявки.

Раніше генпрокурор Андрій Костін заявляв, що якщо Дмитрук не повернеться добровільно, Україна вживатиме всіх правових заходів, щоб повернути його.

Нам у коментарі генпрокурор стверджував, що для нього втеча Дмитрука за кордон була «повним шоком». Імовірно, депутатові хтось допомагав незаконно перетнути кордон, казав Костін.

Генпрокурор також пояснював, що оголосив підозру депутату Артему Дмитруку, коли та була «ретельно підготована». Нагадаємо, підозру за побиття Дмитруку оголосили вже після розкриття його втечі.