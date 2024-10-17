Про це повідомили у САП.

Як встановило слідство, у 2021-2022 роках народна обраниця набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період.

“За отримані як необґрунтовані активи грошові кошти в подальшому народним депутатом України через юридичну особу придбано будинок поблизу м. Одеси, у якому вона проживає”, — зазначили у САП.

У САП повідомили, що нардепці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.