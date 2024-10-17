Про це повідомили у САП.
Як встановило слідство, у 2021-2022 роках народна обраниця набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період.
“За отримані як необґрунтовані активи грошові кошти в подальшому народним депутатом України через юридичну особу придбано будинок поблизу м. Одеси, у якому вона проживає”, — зазначили у САП.
У САП повідомили, що нардепці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
За інформацією “Української правди”, мова йде про членкиню “Слуги народу” Ірину Кормишкіну (попереднє прізвище — Аллахвердієва).
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