П’ятий космічний політ Пеггі Вітсон на новому кораблі SpaceX Crew Dragon

Про це повідомляє Reuters.

25 червня, у середу, приватна астронавтка NASA Пеггі Вітсон розпочала свій п’ятий космічний політ, супроводжуючи членів екіпажу з Індії, Польщі та Угорщини. Ця місія стала першим візитом представників цих країн на Міжнародну космічну станцію. Про це повідомляє агентство Reuters.

Екіпаж стартував з Космічного центру NASA імені Кеннеді, розташованого на мисі Канаверал у штаті Флорида. Місія була організована техаським стартапом Axiom Space у співпраці з компанією SpaceX, заснованою Ілоном Маском.

Чотиричленний екіпаж був доставлений у космос за допомогою потужної ракети-носія SpaceX, яка складалася з капсули Crew Dragon, що розташовувалася на вершині двоступеневої ракети Falcon 9.

Новий Crew Dragon, запущений у середу та отримав назву «Grace» від екіпажу Axiom, став п’ятим кораблем такого типу у флоті капсул SpaceX, здійснюючи свій дебютний політ.

Цей політ став першим для Crew Dragon після того, як Ілон Маск висловив намір вивести космічний корабель з експлуатації через політичні суперечки з адміністрацією США на початку червня.