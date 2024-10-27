Про це повідомляє CNN.

“Якщо те, що між Ілоном Маском та лідером РФ відбувалися численні розмови, правдиво, то я думаю, що це буде викликати занепокоєння, особливо для NASA, для Міністерства оборони та ще для деяких розвідувальних агентств”, – сказав Нельсон.

У статті зазначається, що деякі посадовці у США висловлювали контррозвідці занепокоєння минулого року щодо взаємодії Маска з РФ. Але влада з обережністю ставиться до розгляду цього питання.

У Пентагоні відмовилися коментувати інформацію ЗМІ, а речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Маск і Путін мали тільки одну телефонну розмову, під час якої обговорили “космос, а також наявні та майбутні технології”.

Американський бізнесмен Ілон Маск з 2022 року регулярно спілкується з російським лідером Володимиром Путіним, зокрема на особисті теми.