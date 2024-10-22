Від початку повномасштабного вторгнення Росії населення України зменшилося на 10 мільйонів осіб через від'їзд біженців, зниження рівня народжуваності та втрати внаслідок бойових дій.

Про це пише Reuters, посилаючись на Голову Східноєвропейського Фонду народонаселення ООН Флоренс Бауер.

За її словами, для підтримання стабільної чисельності населення коефіцієнт народжуваності повинен становити 2,1 дитини на одну жінку.

“Рівень народжуваності різко впав і зараз становить близько однієї дитини на жінку, що є одним із найнижчих показників у світі”, – заявила Бауер.

У 2021 році населення України складало близько 40 мільйонів осіб. Флоренс Бауер наголосила на тому, що вплив війни на демографічну ситуацію можна буде точно оцінити лише після завершення бойових дій і проведення повного перепису населення.

“Важко мати точні цифри, але оцінки коливаються в десятках тисяч”, – сказала представниця ООН.

Повідомляється, що найбільше скорочення населення України сталося через від’їзд 6,7 мільйона біженців, які нині проживають за кордоном, здебільшого в країнах Європи.