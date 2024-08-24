Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців з нагоди Дня незалежності запевнив, що Україна відплатить за завдані їй страждання.

Про це Президент України розповів у своєму відеозверненні.

Президент України підкреслив, що українці завжди повертають борги, і ті, хто завдає шкоди Україні, отримають відповідь у своїй країні.

Він зазначив, що зло, яке сіють на українській землі, обернеться проти його творців. Це не є пророцтвом чи помстою, а закономірністю справедливості.

Відеозвернення було записане в Сумській області, поблизу кордону з Росією.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість кордону між Україною та Росією, зазначивши, що він символізує боротьбу за незалежність та життя.

Він нагадав, що вторгнення Росії розпочалося 913 днів тому, але Україна продовжує залишатися незалежною державою.

“Натомість сьогодні ми відзначаємо 33-й День Незалежності України. А те, що ніс на нашу землю ворог, тепер вернулося в його дім. І той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, аби його країна не стала буферною федерацією”, — підкреслив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія понесе відповідальність за атаки на Україну, здійснені з її території.

Він підкреслив, що Україна готова до адекватної відповіді на загрози з боку Росії, яка може досягти будь-якої точки країни-агресора.

Зеленський також наголосив на непоступливості України щодо своїх територій, незважаючи на тиск з боку Кремля.

“Не буде хворий дід із Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом іти і який вибір робити, будуть для себе визначати лише Україна й українці. Бо так працює незалежність”, — наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що країна здивувала світ успішною військовою операцією в Курській області Росії, в той час як російська влада виявила свою слабкість.

Він зазначив, що Україна, відродившись 33 роки тому, сьогодні надихає світ своєю сміливістю та є прикладом боротьби проти агресії. Зеленський висловив вдячність українцям та іноземцям, які захищають незалежність країни, підкреслюючи, що незалежність проявляється в щоденних зусиллях, боротьбі та пам’яті про загиблих героїв.

Президент закликав до єдності та впевненості у перемозі над ворогом.