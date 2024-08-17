Про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

Шахта 1-3 Новогродівська зупинена через затоплення та загазування, що стало наслідком рішення адміністрації про відключення електропостачання.

Це рішення було прийняте у зв’язку з наближенням фронту, посиленням обстрілів та загрозою з боку диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Сусідні шахти Селидіввугілля також були виведені з ладу через інтенсивні обстріли.