Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
“Є пошкодження енергетичної інфраструктури, в частині Одеси немає електропостачання. Всі екстрені служби працюють“, – написав він.
Мерія міста також зазначає, що у місті сьогодні не працюватиме електротранспорт.
“У зв’язку із тимчасовою зупинкою роботи міського електротранспорту опрацьовано питання випуску на лінію більшої кількості рухомого складу, а також збільшення використання на магістральних маршрутах автобусів середнього та великого класів“, – йдеться у повідомленні.
Також там додали, що дитсадочки без світла прийматимуть дітей у чергові групи. Заклади, в яких електропостачання відновлено, працюватимуть у звичайному режимі.
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