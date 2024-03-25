Російська армія увечері 24 березня запустила ударні безпілотники та ракету в напрямку Одеської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

“Є пошкодження енергетичної інфраструктури, в частині Одеси немає електропостачання. Всі екстрені служби працюють“, – написав він.

Мерія міста також зазначає, що у місті сьогодні не працюватиме електротранспорт.

“У зв’язку із тимчасовою зупинкою роботи міського електротранспорту опрацьовано питання випуску на лінію більшої кількості рухомого складу, а також збільшення використання на магістральних маршрутах автобусів середнього та великого класів“, – йдеться у повідомленні.

Також там додали, що дитсадочки без світла прийматимуть дітей у чергові групи. Заклади, в яких електропостачання відновлено, працюватимуть у звичайному режимі.