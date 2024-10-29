Учора ввечері, 28 жовтня, російська армія здійснила ракетний удар по Кривому Рогу. Унаслідок атаки постраждало 14 осіб, 10 з них госпіталізовані.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, один із поранених у важкому стані. На жаль, відомо про одного загиблого чоловіка.

“14 людей постраждали через ракетний удар по Кривому Рогу. 10 з них госпіталізовані. Один поранений – “важкий”. Решта в стані середньої тяжкості. На жаль, через атаку обірвалося життя 39-річного чоловіка”, — йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА повідомив, що рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла на місці атаки. Внаслідок обстрілів пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, клініку, школу, адміністративну будівлю, знищено 12 гаражів та ще 10 пошкоджено, а також зачепило газогін.

Крім того, у ніч на 29 жовтня окупанти обстріляли Нікопольський район із “Градів”, артилерії та дронів-камікадзе. Ударів зазнали Нікополь, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджена інфраструктура, АЗС, приватний будинок та газогін. На щастя, люди не постраждали.