Уночі 1 лютого російській війська атакували Київщину безпілотниками. Внаслідок цього у двох районах області зафіксовані ушкодження будівель з подальшим загорянням.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Вночі в регіонів повітряну тривогу оголошували двічі. Працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті цілі, зазначив очільник ОВА.

За його інформацією, внаслідок падіння уламків збитої цілі у Бориспільському районі сталося загоряння приватного будинку. Пожежу ліквідували. Також уламки пошкодили ще два приватні будинки, господарчі приміщення та автомобіль. В будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі.

У Фастівському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа складського приміщення одного з підприємств на площі 30 квадратних метрів. Вогонь загасили.

Внаслідок дронової атаки РФ люди не постраждали. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає, повідомив Микола Калашник.