Про це повідомив виконувач обов’язків голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
Вночі в регіонів повітряну тривогу оголошували двічі. Працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті цілі, зазначив очільник ОВА.
За його інформацією, внаслідок падіння уламків збитої цілі у Бориспільському районі сталося загоряння приватного будинку. Пожежу ліквідували. Також уламки пошкодили ще два приватні будинки, господарчі приміщення та автомобіль. В будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі.
У Фастівському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа складського приміщення одного з підприємств на площі 30 квадратних метрів. Вогонь загасили.
Внаслідок дронової атаки РФ люди не постраждали. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає, повідомив Микола Калашник.
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