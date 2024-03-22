Про це повідомляє Національна поліція України.

Сьогодні з ночі до ранку російські терористи завдали ударів по Україні ракетами та безпілотними літальними апаратами (БПЛА).

Станом на 15:00:

Хмельницька область: загинули двоє людей, ще восьмеро травмовані, а одну жінку вдалося врятувати з-під завалів.

Запорізька область: загинули троє мирних мешканців, серед яких була 9-річна дівчинка, а ще 15 людей постраждали. Серед поранених також є поліцейський. Двоє людей зазнали поранень від російських обстрілів в Івано-Франківській області, а ще одна – в Харківській області.

Харків: місто тимчасово залишилося без світла.

Хмельницький: частково відсутнє електропостачання.

Івано-Франківщина: тимчасово залишилися без світла міська лікарня та сотні помешкань людей.

На місцях ворожих обстрілів продовжують працювати поліцейські, рятувальники та медики. Триває ліквідація наслідків.