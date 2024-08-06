Вночі російські загарбники атакували Київ балістичними ракетами, внаслідок чого пошкоджено стоянку для авто у Деснянському районі столиці.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

“Під час нічної атаки ворога, внаслідок падіння уламків ракети, пошкоджено стоянку для автомобілів в Деснянському районі столиці. Загоряння внаслідок падіння не було. Постраждалих немає, пошкоджених будівель не виявлено”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили повідомили, що у ніч на 6 серпня 2024 року РФ вдарила 4-ма балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23 по Київщині із Воронезької області. Сили ППО знищили дві балістичні ракети “Іскандер-М”/KN-23.