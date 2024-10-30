Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
“Крім житлового будинку, в Соломʼянському районі пошкоджень зазнала будівля дитячого садочка”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що внаслідок атаки російських ударних дронів вночі 30 жовтня у Києві зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському районі, у багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа у кількох помешканнях. З будинку евакуювали 18 людей. Постраждали 9 людей, серед яких одна дитина.
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