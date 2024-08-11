У ніч проти 11 серпня війська країни-агресора здійснили ракетну атаку на Київську область. Загинули чоловік і дитина, троє людей отримали поранення. Пошкоджено приватні будинки та транспорті засоби.

Про це повідомила поліція Київської області.

“Сьогодні, 11 серпня, вночі російські війська завдали чергових ударів по території Київської області. Станом на 08:00 поліцейські задокументували пошкодження восьми будинків та чотирьох транспортних засобів. В одному з районів Київщини з-під завалів будинку працівники ДСНС дістали тіло загиблого 35-річного чоловіка та його 4-річного сина”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, також у будинку є постраждалі: 45-річний чоловік, 53-річна жінка та 12-річний хлопчик. Їх госпіталізовано, надається необхідна допомога.

Поліцейські продовжують фіксувати наслідки атаки та документувати воєнні злочини російської армії проти мирного населення. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими буде розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.